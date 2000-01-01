ESCG

ESCG — керуйте, заробляйте, стабілізуйте. ESCG — це основний утиліті токен та токен управління, призначений для підтримки сталого та орієнтованого на спільноту середовища DeFi. Він виконує три основні функції: права управління, можливості отримання доходу, механізми стабілізації. Токен з потрійною функціональністю, що забезпечує роботу екосистеми ESCC.

Ім'яESCG

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція3,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписESCG — керуйте, заробляйте, стабілізуйте. ESCG — це основний утиліті токен та токен управління, призначений для підтримки сталого та орієнтованого на спільноту середовища DeFi. Він виконує три основні функції: права управління, можливості отримання доходу, механізми стабілізації. Токен з потрійною функціональністю, що забезпечує роботу екосистеми ESCC.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.