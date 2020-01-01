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Equilibrium

EQ/USDT
----
--
Макс 24г
0.00000000
Мін 24г
0.00000000
Обсяг за 24г (EQ)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.00000000
Мін 24г
0.00000000
Обсяг за 24г (EQ)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
EQ
Equilibrium is a one-stop DeFi platform on Polkadot that allows for high leverage in trading and borrowing digital assets. It combines a full-fledged money market with an orderbook-based DEX.
Огляд
Ім'я
EQ
Час випуску
--
Пов'язані посилання
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
12,000,000,000
Книга ордерів
0.00000001
0.00000001
0.0000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001

Ціна(USDT)

(EQ)

(USDT)

0.00000000$0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума()
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
В тренді
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