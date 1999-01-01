ELX

Мережа Elixir — це новий примітив, спеціально створений для живлення наступного покоління інституційної ліквідності. Elixir живить deUSD – синтетичний долар із повним забезпеченням, що приносить прибуток. Elixir — це мережа, яка найбільше поширюється серед RWA, ексклюзивно залучаючи кошти від BlackRock, Hamilton Lane та інших до DeFi вперше через deUSD. Мережа Elixir захищена понад 30 000 валідаторами по всьому світу.

Ім'яELX

Макс. пропозиція1,000,000,000

Час випуску--

Циркуляційна пропозиція--

Ціна випуску--