ELR

Elaria (ELR) — це ігровий проєкт на блокчейні, який оживляє багатий, захопливий світ фентезі завдяки стратегічному геймплею та механіці, керованій токенами. Натхненна легендами класичних карткових ігор, Elaria знайомить гравців з містичним царством Мітерра, де могутні чаклуни, відомі як Planescallers, змагаються за відновлення балансу в зруйнованій магії всесвіту.

Ім'яELR

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10 000 000 000

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Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписElaria (ELR) — це ігровий проєкт на блокчейні, який оживляє багатий, захопливий світ фентезі завдяки стратегічному геймплею та механіці, керованій токенами. Натхненна легендами класичних карткових ігор, Elaria знайомить гравців з містичним царством Мітерра, де могутні чаклуни, відомі як Planescallers, змагаються за відновлення балансу в зруйнованій магії всесвіту.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.