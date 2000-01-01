ELR

Elaria (ELR) — це ігровий проєкт на блокчейні, який оживляє багатий, захопливий світ фентезі завдяки стратегічному геймплею та механіці, керованій токенами. Натхненна легендами класичних карткових ігор, Elaria знайомить гравців з містичним царством Мітерра, де могутні чаклуни, відомі як Planescallers, змагаються за відновлення балансу в зруйнованій магії всесвіту.

Ім'яELR

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

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Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

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Загальна пропозиція10 000 000 000

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Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписElaria (ELR) — це ігровий проєкт на блокчейні, який оживляє багатий, захопливий світ фентезі завдяки стратегічному геймплею та механіці, керованій токенами. Натхненна легендами класичних карткових ігор, Elaria знайомить гравців з містичним царством Мітерра, де могутні чаклуни, відомі як Planescallers, змагаються за відновлення балансу в зруйнованій магії всесвіту.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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