ELDE

Elderglade — це екосистема фентезійних ігор нового покоління на базі Web3, яка поєднує два найуспішніші жанри ігор. Вона створює унікальну гібридну модель, яка підтримує як залучення великої кількості користувачів, так і глибоке залучення протягом тривалих сесій. До екосистеми можна отримати доступ через LINE, Telegram, нативні мобільні застосунки (iOS та Android) та браузер, що забезпечує безперешкодний вхід у великому масштабі.

Ім'яELDE

РейтингNo.865

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція400,000,000

Загальна пропозиція400,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписElderglade — це екосистема фентезійних ігор нового покоління на базі Web3, яка поєднує два найуспішніші жанри ігор. Вона створює унікальну гібридну модель, яка підтримує як залучення великої кількості користувачів, так і глибоке залучення протягом тривалих сесій. До екосистеми можна отримати доступ через LINE, Telegram, нативні мобільні застосунки (iOS та Android) та браузер, що забезпечує безперешкодний вхід у великому масштабі.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.