EDG

EdgeGrid ─ перший протокол просторових 3D-обчислень на основі DePIN, який перетворює мільйони пристроїв XR на мережу для навчання ШІ в режимі реального часу. Кожен користувач XR стає «просторовим нейроном», який сканує реальність з точністю до фотона для навчання автономних транспортних засобів, людиноподібних роботів і систем ШІ.

Ім'яEDG

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція10,000,000,000,000,000,000

Максимальна пропозиція10,000,000,000,000,000,000

Загальна пропозиція10,000,000,000,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписEdgeGrid ─ перший протокол просторових 3D-обчислень на основі DePIN, який перетворює мільйони пристроїв XR на мережу для навчання ШІ в режимі реального часу. Кожен користувач XR стає «просторовим нейроном», який сканує реальність з точністю до фотона для навчання автономних транспортних засобів, людиноподібних роботів і систем ШІ.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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