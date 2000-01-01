EDG

EdgeGrid ─ перший протокол просторових 3D-обчислень на основі DePIN, який перетворює мільйони пристроїв XR на мережу для навчання ШІ в режимі реального часу. Кожен користувач XR стає «просторовим нейроном», який сканує реальність з точністю до фотона для навчання автономних транспортних засобів, людиноподібних роботів і систем ШІ.

Ім'яEDG

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція10,000,000,000,000,000,000

Максимальна пропозиція10,000,000,000,000,000,000

Загальна пропозиція10,000,000,000,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписEdgeGrid ─ перший протокол просторових 3D-обчислень на основі DePIN, який перетворює мільйони пристроїв XR на мережу для навчання ШІ в режимі реального часу. Кожен користувач XR стає «просторовим нейроном», який сканує реальність з точністю до фотона для навчання автономних транспортних засобів, людиноподібних роботів і систем ШІ.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.