EDGEN

LayerEdge створює перший у світі рівень zk-перевірки, керований людьми — edgenOS. З понад 1 мільйоном користувачів ми демократизуємо перевірку блокчейну, використовуючи неперевершену безпекову основу Bitcoin.

Ім'яEDGEN

РейтингNo.1785

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)2.19%

Циркуляційна пропозиція176,000,000

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.176%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.0252839382104077,2025-06-02

Найнижча ціна0.009041380374616857,2025-06-19

Публічний блокчейнETH

ОписLayerEdge створює перший у світі рівень zk-перевірки, керований людьми — edgenOS. З понад 1 мільйоном користувачів ми демократизуємо перевірку блокчейну, використовуючи неперевершену безпекову основу Bitcoin.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.