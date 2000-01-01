DTVC

Ера Web3 у взаємодії державних служб. Наша запатентована децентралізована CRM-система з підтримкою ШІ безпечно оптимізує взаємодію між державою та громадянами.

Ім'яDTVC

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнETH

ОписЕра Web3 у взаємодії державних служб. Наша запатентована децентралізована CRM-система з підтримкою ШІ безпечно оптимізує взаємодію між державою та громадянами.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.