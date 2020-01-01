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DT2024
DT2024/USDT
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Макс 24г
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Мін 24г
0.0000000000000
Обсяг за 24г (DT2024)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.0000000000000
Мін 24г
0.0000000000000
Обсяг за 24г (DT2024)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
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Час випуску
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Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
771,946,061,400,000
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Угоди на ринку
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