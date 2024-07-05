DORKY

Dork Lord (ETH) — це мемкоїн, запущений на блокчейні Ethereum. Натхненний серією коміксів Метта Ф'юрі «Хлоп'ячий клуб» (Boy's Club), в якій представлені дивакуваті й улюблені персонажі серії, Dork Lord має на меті скористатися вірусною популярністю мемкоїнів, таких як Pepe і Dogecoin. Приєднуйтесь до спільноти Dork Lord і відчуйте хвилю мем-культури в криптосвіті. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором або новачком, Dork Lord $DORKY готовий зачарувати й винагородити своїх прихильників.

Ім'яDORKY

РейтингNo.3589

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція69,420,000

Загальна пропозиція69,420,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.15920904960381208,2024-10-29

Найнижча ціна0.002686366670419065,2024-07-05

Публічний блокчейнETH

ОписDork Lord (ETH) — це мемкоїн, запущений на блокчейні Ethereum. Натхненний серією коміксів Метта Ф'юрі «Хлоп'ячий клуб» (Boy's Club), в якій представлені дивакуваті й улюблені персонажі серії, Dork Lord має на меті скористатися вірусною популярністю мемкоїнів, таких як Pepe і Dogecoin. Приєднуйтесь до спільноти Dork Lord і відчуйте хвилю мем-культури в криптосвіті. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором або новачком, Dork Lord $DORKY готовий зачарувати й винагородити своїх прихильників.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.