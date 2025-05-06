DONKEY

$DONKEY — це мемкоїн, створений на основі культури "віслюків". Він привернув увагу в соціальних мережах завдяки своїй асоціації із засновником Binance CZ, якого жартома називають "віслюком". Монета охоплює символічне значення віслюків як у близькосхідній, так і у світовій культурі.

Ім'яDONKEY

РейтингNo.1039

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.015135276452997948,2025-05-06

Найнижча ціна0.00819907823226935,2025-05-06

Публічний блокчейнBSC

Опис$DONKEY — це мемкоїн, створений на основі культури "віслюків". Він привернув увагу в соціальних мережах завдяки своїй асоціації із засновником Binance CZ, якого жартома називають "віслюком". Монета охоплює символічне значення віслюків як у близькосхідній, так і у світовій культурі.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.