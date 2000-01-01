DOMIN

Domin Network – це мультичейн платформа електронної комерції, що поєднує платежі на основі блокчейну з безпечним керуванням даними про споживачів ончейн. Використовуючи NFT та децентралізовану інфраструктуру, вона забезпечує безперешкодний викуп активів, транскордонні транзакції та прозоре володіння даними. Поєднуючи економіки Web2 та Web3, Domin Network надає користувачам більше можливостей для контролю та стимулює інновації у світовій торгівлі.

Ім'яDOMIN

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнKLAY

ОписDomin Network – це мультичейн платформа електронної комерції, що поєднує платежі на основі блокчейну з безпечним керуванням даними про споживачів ончейн. Використовуючи NFT та децентралізовану інфраструктуру, вона забезпечує безперешкодний викуп активів, транскордонні транзакції та прозоре володіння даними. Поєднуючи економіки Web2 та Web3, Domin Network надає користувачам більше можливостей для контролю та стимулює інновації у світовій торгівлі.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.