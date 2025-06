DOGE

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

Ім'яDOGE

РейтингNo.9

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0078%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.36%

Циркуляційна пропозиція149,757,986,383.70523

Максимальна пропозиція∞

Загальна пропозиція149,757,986,383.70523

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску2013-12-12 00:00:00

Ціна, за якою актив було випущено вперше0.000559 USDT

Історичний максимум0.7375666,2021-05-08

Найнижча ціна0.000085474399384111,2015-05-07

Публічний блокчейнDOGE

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.