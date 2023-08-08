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DeeLance
DLANCE/USDT
0.01322
--
$
0.00
Макс 24г
0.02750
Мін 24г
0.00378
Обсяг 24г (DLANCE)
4.08M
Сума за 24 г (USDT)
80.89K
Макс 24г
0.02750
Мін 24г
0.00378
Обсяг 24г (DLANCE)
4.08M
Сума за 24 г (USDT)
80.89K
Графік K-Line
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
DLANCE
DeeLance is the first decentralized platform revolutionizing how freelancers connect with potential employers in Metaverse, launching its 6 stage presale on the 30th of March 2023 aiming to reach its $2.5M hard cap in 3 months.
Огляд
Ім'я
DLANCE
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
1,000,000,000
Книга ордерів
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Ціна(USDT)
(DLANCE)
(USDT)
0.01322
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
ETF
Спотова
5X-X Ф'ючерси
ETF
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
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