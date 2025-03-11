DINO

Ласкаво просимо до CODING DINO! $DINO — це перший мемкоїн, побудований на протоколі ERC50. Жодних адмінів, без маніпуляцій, без шахрайства. Сумісність із ERC-20, відкритий вихідний код, чесне карбування.

Ім'яDINO

РейтингNo.3187

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція20.000.000.000

Загальна пропозиція19.999.980.000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.004347364333646112,2025-05-21

Найнижча ціна0.000032333398747547,2025-03-11

Публічний блокчейнBASE

ОписЛаскаво просимо до CODING DINO! $DINO — це перший мемкоїн, побудований на протоколі ERC50. Жодних адмінів, без маніпуляцій, без шахрайства. Сумісність із ERC-20, відкритий вихідний код, чесне карбування.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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