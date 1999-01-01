DHN
Dohrnii ─ це криптовалютна освітня платформа нового покоління, розроблена для розширення можливостей інвесторів за допомогою інтерактивного та гейміфікованого навчання. Академія Dohrnii пропонує структуровані курси під керівництвом експертів, які знайомлять користувачів з різними аспектами технології блокчейн, торгових стратегій, управління ризиками та децентралізованих фінансів (DeFi). Впровадивши систему «Навчайся, щоб заробляти» (Learn-to-Earn), Dohrnii стимулює залучення користувачів, винагороджуючи їх токенами $DHN за проходження уроків, виконання тестів та участь у змаганнях.
Ім'яDHN
Макс. пропозиція372,000,000
Час випуску--
Циркуляційна пропозиція17,075,042
Ціна випуску--