DHN

Dohrnii ─ це криптовалютна освітня платформа нового покоління, розроблена для розширення можливостей інвесторів за допомогою інтерактивного та гейміфікованого навчання. Академія Dohrnii пропонує структуровані курси під керівництвом експертів, які знайомлять користувачів з різними аспектами технології блокчейн, торгових стратегій, управління ризиками та децентралізованих фінансів (DeFi). Впровадивши систему «Навчайся, щоб заробляти» (Learn-to-Earn), Dohrnii стимулює залучення користувачів, винагороджуючи їх токенами $DHN за проходження уроків, виконання тестів та участь у змаганнях.

Ім'яDHN

Макс. пропозиція372,000,000

Час випуску--

Циркуляційна пропозиція17,075,042

Ціна випуску--