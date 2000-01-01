DEPIN

DepinTech прокладає шлях у майбутнє децентралізованих мереж, пропонуючи інноваційні рішення для 5G-зв'язку та винагород на основі токенів. Їхні передові 5G-пристрої дозволяють користувачам брати активну участь у розширенні мережі та заробляти токени Depin, поєднуючи передові технології з реальними сценаріями використання.

Ім'яDEPIN

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10 000 000 000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнARB

ОписDepinTech прокладає шлях у майбутнє децентралізованих мереж, пропонуючи інноваційні рішення для 5G-зв'язку та винагород на основі токенів. Їхні передові 5G-пристрої дозволяють користувачам брати активну участь у розширенні мережі та заробляти токени Depin, поєднуючи передові технології з реальними сценаріями використання.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.