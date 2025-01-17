DEFIAI

Запущений у грудні 2024 року, DeFi Agents AI ─ це криптотрейдинговий асистент на основі штучного інтелекту. Проєкт фокусується на наданні трейдерам інструментів для аналізу ринку, автоматизованої торгівлі та оптимізації стратегій. Розроблена міжнародною командою експертів з великим досвідом у сфері ШІ, трейдингу та блокчейну, платформа має на меті спростити торгові процеси, максимізуючи при цьому ефективність та прибутковість. Токен $DEFAI ─ нативний утиліті токен платформи DeFi Agents AI. Він використовується для розблокування преміум-функцій, зокрема просунутих торгових ботів на основі штучного інтелекту, винагород за стейкінг і доступу до персоналізованих торгових стратегій.

Ім'яDEFIAI

РейтингNo.9218

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.008971016743225507,2025-01-17

Найнижча ціна0.00009841384470725,2025-05-15

Публічний блокчейнBASE

ОписЗапущений у грудні 2024 року, DeFi Agents AI ─ це криптотрейдинговий асистент на основі штучного інтелекту. Проєкт фокусується на наданні трейдерам інструментів для аналізу ринку, автоматизованої торгівлі та оптимізації стратегій. Розроблена міжнародною командою експертів з великим досвідом у сфері ШІ, трейдингу та блокчейну, платформа має на меті спростити торгові процеси, максимізуючи при цьому ефективність та прибутковість. Токен $DEFAI ─ нативний утиліті токен платформи DeFi Agents AI. Він використовується для розблокування преміум-функцій, зокрема просунутих торгових ботів на основі штучного інтелекту, винагород за стейкінг і доступу до персоналізованих торгових стратегій.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
DEFIAI/USDT
DeFi Agents AI
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (DEFIAI)
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Сума за 24г (USDT)
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Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
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