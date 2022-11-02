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XEN Crypto
DCXEN/USDT
0.000000005259
--
$
0.00
Макс 24г
0.000000006145
Мін 24г
0.000000005225
Обсяг 24г (DCXEN)
3.30T
Сума за 24 г (USDT)
18.00K
Макс 24г
0.000000006145
Мін 24г
0.000000005225
Обсяг 24г (DCXEN)
3.30T
Сума за 24 г (USDT)
18.00K
Графік K-Line
Інформація про токен
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Глибина
DCXEN
XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange
Огляд
Ім'я
DCXEN
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
--
Книга ордерів
0.000000000001
0.000000000001
0.00000000001
0.0000000001
0.000000001
0.00000001
0.0000001
Ціна(USDT)
(DCXEN)
(USDT)
0.000000005259
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Спотова
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Мейкер
0.00%
/ Тейкер
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