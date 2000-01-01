DARK

$DARK – це проєкт ШІ, GameFi та інфраструктури під керівництвом @edgarpavlovsky (засновник @mtndao). Це не просто мемкоїн – це новатор у сфері застосування реального ШІ. Команда запустила DARK Games, ігровий всесвіт, де борються лише ШІ. Люди не грають, вони роблять ставки на кінець, спонсорують ШІ та розробляють стратегії. На цей раз штучний інтелект потрапляє в центр уваги.

Ім'яDARK

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

Опис$DARK – це проєкт ШІ, GameFi та інфраструктури під керівництвом @edgarpavlovsky (засновник @mtndao). Це не просто мемкоїн – це новатор у сфері застосування реального ШІ. Команда запустила DARK Games, ігровий всесвіт, де борються лише ШІ. Люди не грають, вони роблять ставки на кінець, спонсорують ШІ та розробляють стратегії. На цей раз штучний інтелект потрапляє в центр уваги.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.