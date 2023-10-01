Ринки
Спот
В тренді
Ф'ючерси
M-Day - Ф'ючерси
Найпопулярніші запити
Гарячі події
Торгівля
Mobile
Відскануйте, щоб завантажити додаток MEXC для зручної торгівлі
Не можете завантажити?
Клієнт Windows
Докладніше
Crypto Tex
CTEX/USDT
0.9167
--
$
0.00
Макс 24г
0.9800
Мін 24г
0.7400
Обсяг 24г (CTEX)
121.83K
Сума за 24г (USDT)
105.18K
Макс 24г
0.9800
Мін 24г
0.7400
Обсяг 24г (CTEX)
121.83K
Сума за 24г (USDT)
105.18K
Графік K-лінії
Інформація про токен
Loading..
Базова
TradingView
Глибина
CTEX
Crypto Tex - це рішення для масштабування блокчейна з відкритим вихідним кодом, що забезпечує більш швидкий, дешевий та кращий досвід для наступного мільярда користувачів блокчейна.
Огляд
Ім'я
CTEX
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
10,000,000,000
Книга ордерів
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Ціна(USDT)
(CTEX)
(USDT)
0.9167
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
В тренді
Купити CTEX
Продати CTEX
Ліміт
Маркет
Переказ
Купити за допомогою
USD
Доступно
--
USDT
Ціна
USDT
Сума
CTEX
Всього
USDT
Купити CTEX
Доступно
--
CTEX
Ціна
USDT
Сума
CTEX
Всього
USDT
Продати CTEX
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія торгівлі
Відкриті позиції (0)
Відкриті ордери
(0)
Історія ордерів
Історія торгівлі
Відкриті позиції (0)
Сховати інші пари
Торгова пара
Дата
Тип
Сторона
Всі
Купити
Продати
Ціна
Кількість
Сума ордеру
Виконано
Умови тригеру
Скасувати все
Всі
Лімітний ордер
Стоп-ліміт
Тільки розміщення
Мережа стабільна
Документи API
Документи API
Соцмережі
Надіслати запит
Надіслати запит
Онлайн-підтримка клієнтів
Онлайн-підтримка клієнтів
Loading...