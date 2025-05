CRV

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

Ім'яCRV

РейтингNo.77

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка0.0003%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)8.65%

Циркуляційна пропозиція1,343,378,344

Максимальна пропозиція3,030,303,030.299

Загальна пропозиція2,259,379,286.9274936

Коефіцієнт циркуляції0.4433%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум60.4987938093,2020-08-14

Найнижча ціна0.18109279935395833,2024-08-05

Публічний блокчейнETH

