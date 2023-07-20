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AIGPT
CRB/USDT
0.07160
--
$
0.00
Макс 24г
0.10030
Мін 24г
0.06505
Обсяг 24г (CRB)
3.99M
Сума за 24 г (USDT)
325.95K
Макс 24г
0.10030
Мін 24г
0.06505
Обсяг 24г (CRB)
3.99M
Сума за 24 г (USDT)
325.95K
Графік K-Line
Інформація про токен
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TradingView
Глибина
CRB
AIGPT is an artificial intelligence infrastructure and ecosystem deployed on the Arbitrum network.
Огляд
Ім'я
CRB
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
80,000,000
Книга ордерів
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Ціна(USDT)
(CRB)
(USDT)
0.07160
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
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