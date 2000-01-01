COM3

Comput3 ─ це інфраструктурна платформа на базі графічних процесорів Solana. Вона дозволяє застосункам, агентам та командам отримувати доступ до будь-якого типу графічного процесора та моделі LLM з відкритим вихідним кодом за допомогою входу через Phantom. За допомогою ключа API розробники можуть використовувати графічний процесор для обчислень, зображень, відео та запуску користувацьких моделей. Токен $COM використовується для здійснення стейкінгу на час роботи з графічним процесором або доступу до обчислень. Наразі створюється мережа та ринок графічних процесорів.

Ім'яCOM3

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10,000,000,003

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписComput3 ─ це інфраструктурна платформа на базі графічних процесорів Solana. Вона дозволяє застосункам, агентам та командам отримувати доступ до будь-якого типу графічного процесора та моделі LLM з відкритим вихідним кодом за допомогою входу через Phantom. За допомогою ключа API розробники можуть використовувати графічний процесор для обчислень, зображень, відео та запуску користувацьких моделей. Токен $COM використовується для здійснення стейкінгу на час роботи з графічним процесором або доступу до обчислень. Наразі створюється мережа та ринок графічних процесорів.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.