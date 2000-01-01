COG

CogniToken AI — це передова платформа штучного інтелекту, яка ґрунтується на «когнітивній науці». Назва відбиває глибоке моделювання людських когнітивних процесів. Платформа націлена на оптимізацію сценаріїв взаємодії людини та машини за рахунок інтелектуального прийняття рішень та здатності до автономного навчання.

Ім'яCOG

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція100,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписCogniToken AI — це передова платформа штучного інтелекту, яка ґрунтується на «когнітивній науці». Назва відбиває глибоке моделювання людських когнітивних процесів. Платформа націлена на оптимізацію сценаріїв взаємодії людини та машини за рахунок інтелектуального прийняття рішень та здатності до автономного навчання.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.