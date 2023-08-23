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Cloak Protocol
CLOAK/USDT
0.00000
--
$
0.00
Макс 24г
0.00000
Мін 24г
0.00000
Обсяг 24г (CLOAK)
0.00
Сума за 24 г (USDT)
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Макс 24г
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Мін 24г
0.00000
Обсяг 24г (CLOAK)
0.00
Сума за 24 г (USDT)
0.00
Графік K-Line
Інформація про токен
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Базова
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Глибина
CLOAK
Cloak Protocol revives crypto's core concept, ushering in a new era of unparalleled privacy, financial independence, and user earnings through innovative ZK-snarks technology.
Огляд
Ім'я
CLOAK
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
100,000,000
Книга ордерів
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Ціна(USDT)
(CLOAK)
(USDT)
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$
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Угоди на ринку
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Ціна()
Сума
()
Час
Торгівлю CLOAK_USDT призупинено.
Спотова
5X-X Ф'ючерси
ETF
Спотова
5X-X Ф'ючерси
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Мейкер
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/ Тейкер
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