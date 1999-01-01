CLAI

CloudAI — це децентралізований хмарний прискорювач, що забезпечує ефективні та економічно вигідні ШІ-обчислення. Запущений у 2024 році, він поєднує децентралізовану архітектуру, управління ресурсами на основі ШІ та криптографічний захист для оптимізації роботи. Використовуючи смартконтракти, CloudAI забезпечує справедливий і прозорий розподіл ресурсів, а його модель спільного використання ресурсів у режимі очікування знижує витрати та розширює застосування ШІ по всьому світу.

Ім'яCLAI

Макс. пропозиція1,000,000,000

Час випуску--

Циркуляційна пропозиція--

Ціна випуску--