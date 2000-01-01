CHK

Chuckle ($CHK) — це мемкоїн на базі штучного інтелекту, що кардинально змінює взаємодію завдяки гумору, прозорості та інтерактивним можливостям штучного інтелекту. Поєднуючи в собі функції персонажів на базі штучного інтелекту, гейміфікацію та інтеграцію DeFi, Chuckle об'єднує користувачів Web2 і Web3 в екосистемі, що постійно розвивається.

Ім'яCHK

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція15,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписChuckle ($CHK) — це мемкоїн на базі штучного інтелекту, що кардинально змінює взаємодію завдяки гумору, прозорості та інтерактивним можливостям штучного інтелекту. Поєднуючи в собі функції персонажів на базі штучного інтелекту, гейміфікацію та інтеграцію DeFi, Chuckle об'єднує користувачів Web2 і Web3 в екосистемі, що постійно розвивається.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.