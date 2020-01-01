CGX

Forkast — це ринок прогнозів для ігор та інтернет-культури, що дозволяє користувачам торгувати кіберспортом, мемами, стримерами та трендами Web3. Community Gaming забезпечує змагальні ігри завдяки вбудованим гаманцям, без комісії та автоматичним платежам за понад 50 000 матчів щомісяця. З 2020 року він заплатив понад 20 000 гравців і створив 800 000 гаманців. Обидві платформи працюють на CGX, утиліті токені для стекінгу, стимулювання ліквідності, доступу до турнірів й участі в ринку прогнозів.

Ім'яCGX

Макс. пропозиція1,000,000,000

Час випуску--

Циркуляційна пропозиція0

Ціна випуску--

Пошук
Обрані
CGX/USDT
Forkast
----
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (CGX)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери (0)
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
network_iconМережева аномалія
Канал 1
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Loading...