CGX

Forkast — це ринок прогнозів для ігор та інтернет-культури, що дозволяє користувачам торгувати кіберспортом, мемами, стримерами та трендами Web3. Community Gaming забезпечує змагальні ігри завдяки вбудованим гаманцям, без комісії та автоматичним платежам за понад 50 000 матчів щомісяця. З 2020 року він заплатив понад 20 000 гравців і створив 800 000 гаманців. Обидві платформи працюють на CGX, утиліті токені для стекінгу, стимулювання ліквідності, доступу до турнірів й участі в ринку прогнозів.

Ім'яCGX

Макс. пропозиція1,000,000,000

Час випуску--

Циркуляційна пропозиція0

Ціна випуску--