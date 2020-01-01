CGX
Forkast — це ринок прогнозів для ігор та інтернет-культури, що дозволяє користувачам торгувати кіберспортом, мемами, стримерами та трендами Web3. Community Gaming забезпечує змагальні ігри завдяки вбудованим гаманцям, без комісії та автоматичним платежам за понад 50 000 матчів щомісяця. З 2020 року він заплатив понад 20 000 гравців і створив 800 000 гаманців.
Обидві платформи працюють на CGX, утиліті токені для стекінгу, стимулювання ліквідності, доступу до турнірів й участі в ринку прогнозів.
Ім'яCGX
Макс. пропозиція1,000,000,000
Час випуску--
Циркуляційна пропозиція0
Ціна випуску--