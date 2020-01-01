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CBANK/USDT
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Макс 24г
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Мін 24г
0.00000
Обсяг за 24г (CBANK)
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Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
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Мін 24г
0.00000
Обсяг за 24г (CBANK)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
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Інформація
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Ім'я
CBANK
Час випуску
--
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
2,100,000,000
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