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Клієнт Windows
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Calcium
CALCIUM/USDT
0.02240
--
$
0.00
Макс 24г
0.03803
Мін 24г
0.01000
Обсяг 24г (CALCIUM)
11.48M
Сума за 24 г (USDT)
305.23K
Зворотний відлік
00:00:00:00
Макс 24г
0.03803
Мін 24г
0.01000
Обсяг 24г (CALCIUM)
11.48M
Сума за 24 г (USDT)
305.23K
Зворотний відлік
00:00:00:00
Графік K-Line
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
CALCIUM
CALCIUM is meme coin.
Огляд
Ім'я
CALCIUM
Час випуску
--
Пов'язані посилання
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
420,690,000
Книга ордерів
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Ціна(USDT)
(CALCIUM)
(USDT)
0.02240
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
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