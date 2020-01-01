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CryptoAI
CAI/USDT
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Макс 24г
0.000000
Мін 24г
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Обсяг за 24г (CAI)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.000000
Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (CAI)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація про токен
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CAI
CryptoAI aims to revolutionize the crypto landscape by providing users with powerful and innovative tools in the form of powered telegram bots whose solutions to gain time, automate things and make it easier to trade cryptos.
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Ім'я
CAI
Час випуску
--
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White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
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Макс. пропозиція
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