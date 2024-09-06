CA1

Coupon Assets (CA) - це монета платформи, створена RADAR LAB (США) і випущена в березні 2018 р. Цінність випуску токенів CA полягає в тому, що це високоліквідний крипто-цифровий актив (токен-актив), заснований на глобальному фінансовому ринку з фінансовими атрибутами, облігаціями та векселями із захищеним від підробок джерелом saku!

Ім'яCA1

РейтингNo.1399

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)18.95%

Циркуляційна пропозиція9,671,260

Максимальна пропозиція270,000,000

Загальна пропозиція270,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.0358%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум1.7091320800046876,2024-11-01

Найнижча ціна0.1615430304068605,2024-09-06

Публічний блокчейнETH

ОписCoupon Assets (CA) - це монета платформи, створена RADAR LAB (США) і випущена в березні 2018 р. Цінність випуску токенів CA полягає в тому, що це високоліквідний крипто-цифровий актив (токен-актив), заснований на глобальному фінансовому ринку з фінансовими атрибутами, облігаціями та векселями із захищеним від підробок джерелом saku!

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.