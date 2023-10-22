BXBT

BoxBet — це платформа iGaming, яка безпосередньо інтегрується з величезною мережею користувачів Telegram. Платформа має зручний, простий інтерфейс, який дозволяє користувачам почати гру за 60 секунд. Проєкт був запущений у 2024 році, має повну ліцензію, підтримується провідними інвесторами та працює на базі BXBT. Платформа орієнтована на 900 мільйонів користувачів Telegram і пропонує легкий доступ до казино та спортивних ставок з дефляційним токеном і реальними винагородами.

Ім'яBXBT

РейтингNo.3966

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція100,000,000

Загальна пропозиція100,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.26953543762941407,2024-04-22

Найнижча ціна0.000147539917865889,2023-10-22

Публічний блокчейнETH

ОписBoxBet — це платформа iGaming, яка безпосередньо інтегрується з величезною мережею користувачів Telegram. Платформа має зручний, простий інтерфейс, який дозволяє користувачам почати гру за 60 секунд. Проєкт був запущений у 2024 році, має повну ліцензію, підтримується провідними інвесторами та працює на базі BXBT. Платформа орієнтована на 900 мільйонів користувачів Telegram і пропонує легкий доступ до казино та спортивних ставок з дефляційним токеном і реальними винагородами.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.