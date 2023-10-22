BXBT

BoxBet — це платформа iGaming, яка безпосередньо інтегрується з величезною мережею користувачів Telegram. Платформа має зручний, простий інтерфейс, який дозволяє користувачам почати гру за 60 секунд. Проєкт був запущений у 2024 році, має повну ліцензію, підтримується провідними інвесторами та працює на базі BXBT. Платформа орієнтована на 900 мільйонів користувачів Telegram і пропонує легкий доступ до казино та спортивних ставок з дефляційним токеном і реальними винагородами.

Ім'яBXBT

РейтингNo.3966

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція100,000,000

Загальна пропозиція100,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.26953543762941407,2024-04-22

Найнижча ціна0.000147539917865889,2023-10-22

Публічний блокчейнETH

ОписBoxBet — це платформа iGaming, яка безпосередньо інтегрується з величезною мережею користувачів Telegram. Платформа має зручний, простий інтерфейс, який дозволяє користувачам почати гру за 60 секунд. Проєкт був запущений у 2024 році, має повну ліцензію, підтримується провідними інвесторами та працює на базі BXBT. Платформа орієнтована на 900 мільйонів користувачів Telegram і пропонує легкий доступ до казино та спортивних ставок з дефляційним токеном і реальними винагородами.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
Пошук
Обрані
BXBT/USDT
BoxBet
----
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (BXBT)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
BXBT/USDT
BoxBet
--
--‎--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (BXBT)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
network_iconМережева аномалія
Канал 1
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Loading...