BWAH

$BWAH — це мемкоїн, побудований навколо образу «бумера». Його наратив обертається навколо 44-річного випускника Університету Північної Кароліни, самотнього батька, який через стріми запусків токенів формує образ героя нижчого ешелону, що протистоїть культурі роботи 996 та корпоративній експлуатації.

Ім'яBWAH

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

Опис$BWAH — це мемкоїн, побудований навколо образу «бумера». Його наратив обертається навколо 44-річного випускника Університету Північної Кароліни, самотнього батька, який через стріми запусків токенів формує образ героя нижчого ешелону, що протистоїть культурі роботи 996 та корпоративній експлуатації.

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