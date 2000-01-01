BUN

Токен BUN є основним активом і токеном управління DAO екосистеми Burrito Wallet. Розроблений для забезпечення безперешкодного обміну цінностями, BUN забезпечує широкий спектр утиліт через інтегровані сервіси, партнерів та платформи. Він виступає сполучною ланкою між користувачами, децентралізованими застосунками (dApp) та ширшим середовищем Web3, стимулюючи співпрацю, зацікавленість та довготривалу стійкість екосистеми.

Ім'яBUN

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписТокен BUN є основним активом і токеном управління DAO екосистеми Burrito Wallet. Розроблений для забезпечення безперешкодного обміну цінностями, BUN забезпечує широкий спектр утиліт через інтегровані сервіси, партнерів та платформи. Він виступає сполучною ланкою між користувачами, децентралізованими застосунками (dApp) та ширшим середовищем Web3, стимулюючи співпрацю, зацікавленість та довготривалу стійкість екосистеми.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.