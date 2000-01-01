BUIDL

buidlDAO підтримує розробників на основі штучного інтелекту, які формують майбутнє інтернет-економіки. Ми надаємо інструменти, капітал і мережу для гарантування успіху вашого проєкту.

Ім'яBUIDL

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписbuidlDAO підтримує розробників на основі штучного інтелекту, які формують майбутнє інтернет-економіки. Ми надаємо інструменти, капітал і мережу для гарантування успіху вашого проєкту.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.