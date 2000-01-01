BUCKAZOIDS

Buckazoids вперше з'явилися у фантастичній пригодницькій грі Space Quest III 1989 року, розробленій компанією Sierra On-Line. У грі ці золоті монети з вертикальним символом «₿» та цифровими номіналами слугували універсальною міжгалактичною валютою. Гравці використовували їх для купівлі спорядження, оплати проїзду та торгівлі з інопланетними мерчантами. Їх можна вважати раннім прикладом «децентралізованої» цифрової валюти у віртуальному світі.

Ім'яBUCKAZOIDS

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Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

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Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписBuckazoids вперше з'явилися у фантастичній пригодницькій грі Space Quest III 1989 року, розробленій компанією Sierra On-Line. У грі ці золоті монети з вертикальним символом «₿» та цифровими номіналами слугували універсальною міжгалактичною валютою. Гравці використовували їх для купівлі спорядження, оплати проїзду та торгівлі з інопланетними мерчантами. Їх можна вважати раннім прикладом «децентралізованої» цифрової валюти у віртуальному світі.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
BUCKAZOIDS/USDT
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