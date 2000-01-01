BTZ

Інноваційний міст між агентами штучного інтелекту та мережею BNB. Створений на основі відкритого протоколу Model Context Protocol (MCP), він дозволяє штучному інтелекту випускати токени, аналізувати ринки та взаємодіяти зі смартконтрактами безпосередньо ончейн.

Ім'яBTZ

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписІнноваційний міст між агентами штучного інтелекту та мережею BNB. Створений на основі відкритого протоколу Model Context Protocol (MCP), він дозволяє штучному інтелекту випускати токени, аналізувати ринки та взаємодіяти зі смартконтрактами безпосередньо ончейн.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.