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BTT/USDC

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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (BTT)
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Макс 24г
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Мін 24г
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Сума за 24г (USDC)
0.00
Графік K-лінії
Інформація
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Базовий
TradingView
Глибина
BTT
Огляд
Ім'я
BTT
Час випуску
2019-02-01 00:00:00
Ціна випуску
0.000120 USDT
Пов'язані посилання
Книга ордерів
Книга ордерів
0.0000000001

Ціна(
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Угоди на ринку
Угоди на ринку
Сума(BTT)
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