BROAK

Зустрічайте BROAK, жабку №1 на Base — з невеликою часткою самовпевненості та великою силою духу, BROAK стрибає в бій проти шахраїв (Rugpullers) та панікерів (Jeets), щоб захистити ваші активи й примножити прибутки. Озброєний мемами, силою спільноти та нульовою толерантністю до шахрайства, BROAK тут, щоб створити веселу, стійку спільноту мемкоїнів Приєднуйтесь до RugFreeVerse, де команда мем-жабок бореться за фінансову свободу в усіх мережах - і діамантові руки процвітають.

Ім'яBROAK

РейтингNo.1299

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція690,000,000

Загальна пропозиція690,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.013834281736984748,2025-06-03

Найнижча ціна0.005475633514397986,2025-05-29

Публічний блокчейнBASE

ОписЗустрічайте BROAK, жабку №1 на Base — з невеликою часткою самовпевненості та великою силою духу, BROAK стрибає в бій проти шахраїв (Rugpullers) та панікерів (Jeets), щоб захистити ваші активи й примножити прибутки. Озброєний мемами, силою спільноти та нульовою толерантністю до шахрайства, BROAK тут, щоб створити веселу, стійку спільноту мемкоїнів Приєднуйтесь до RugFreeVerse, де команда мем-жабок бореться за фінансову свободу в усіх мережах - і діамантові руки процвітають.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.