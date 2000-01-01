BRIC

Redbrick — це платформа контенту Web3 на базі штучного інтелекту, яка дозволяє користувачам легко створювати, публікувати та монетизувати ігри та застосунки. Вона пропонує набір інструментів та послуг, розроблених для спрощення процесу розробки та сприяння розвитку динамічної економіки творців.

Ім'яBRIC

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписRedbrick — це платформа контенту Web3 на базі штучного інтелекту, яка дозволяє користувачам легко створювати, публікувати та монетизувати ігри та застосунки. Вона пропонує набір інструментів та послуг, розроблених для спрощення процесу розробки та сприяння розвитку динамічної економіки творців.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.