BOOKIE

$BOOKIE — це платформа Bookie AI, перша повністю автономна букмекерська контора на базі ШІ. Вона пропонує більш вигідні коефіцієнти, низькі комісії та повну прозорість завдяки використанню технології блокчейну. На відміну від традиційних букмекерських контор, Bookie AI використовує розумних агентів замість трейдерів-людей, не обмежує кількість переможців та підтримує досвідчених гравців, яких часто ігнорують інші.

Ім'яBOOKIE

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBASE

Опис$BOOKIE — це платформа Bookie AI, перша повністю автономна букмекерська контора на базі ШІ. Вона пропонує більш вигідні коефіцієнти, низькі комісії та повну прозорість завдяки використанню технології блокчейну. На відміну від традиційних букмекерських контор, Bookie AI використовує розумних агентів замість трейдерів-людей, не обмежує кількість переможців та підтримує досвідчених гравців, яких часто ігнорують інші.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.