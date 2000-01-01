BOOCHIE

$BOOCHIE — мемкоїн, натхненний Бучі, новим персонажем Метта Фьюрі. Вперше з'явився в колекції ZOGZ 2023 NFT, Бучі, як очікується, зіграє роль розбійника в майбутній книзі Ф'юрі "Cortex Vortex".

Ім'яBOOCHIE

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

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Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

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Найнижча ціна,

Публічний блокчейнETH

Опис$BOOCHIE — мемкоїн, натхненний Бучі, новим персонажем Метта Фьюрі. Вперше з'явився в колекції ZOGZ 2023 NFT, Бучі, як очікується, зіграє роль розбійника в майбутній книзі Ф'юрі "Cortex Vortex".

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