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BONDLYV2

BONDLYV2/USDT
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Макс 24г
0.000000
Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (BONDLYV2)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Макс 24г
0.000000
Мін 24г
0.000000
Обсяг за 24г (BONDLYV2)
0.00
Сума за 24г (USDT)
0.00
Графік K-лінії
Інформація про токен
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Глибина
BONDLYV2
Bondly is at the forefront of bringing authenticated, digital-first goods to the market in music, entertainment, gaming and collectibles with a suite of products and services designed to support the entire blockchain ecosystem.
Огляд
Ім'я
BONDLYV2
Час випуску
--
Пов'язані посилання
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
983,620,759
Книга ордерів
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Ціна(USDT)

(BONDLYV2)

(USDT)

0.000000$0.00
Угоди на ринку
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Ціна()
Сума()
Час
Спот
5X-X Ф'ючерси
Спот
5X-X Ф'ючерси
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
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