BNBCOIN

BARELY NOT BROKE ($BNBCON) — це токен спільноти BNB Chain, який відзначає стійкість і гумор криптоінвесторів, об'єднуючи всіх, хто ледь не збанкрутував, але все ще залишається в грі.

Ім'яBNBCOIN

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписBARELY NOT BROKE ($BNBCON) — це токен спільноти BNB Chain, який відзначає стійкість і гумор криптоінвесторів, об'єднуючи всіх, хто ледь не збанкрутував, але все ще залишається в грі.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.