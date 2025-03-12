BMT

Bubblemaps — це перший інструмент аудиту пропозиції для токенів DeFi та NFT. Наші унікальні й барвисті бульбашки роблять ончейн-дані зрозумілими. Завдяки Bubblemaps користувачі можуть досліджувати гаманці, виявляти зв'язки та розрізняти суть у потоці блокчейн-інформації.

Ім'яBMT

РейтингNo.742

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)7.23%

Циркуляційна пропозиція320,931,500

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.3209%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.3212330971816307,2025-03-18

Найнижча ціна0.07139653608192853,2025-03-12

Публічний блокчейнSOL

ОписBubblemaps — це перший інструмент аудиту пропозиції для токенів DeFi та NFT. Наші унікальні й барвисті бульбашки роблять ончейн-дані зрозумілими. Завдяки Bubblemaps користувачі можуть досліджувати гаманці, виявляти зв'язки та розрізняти суть у потоці блокчейн-інформації.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.