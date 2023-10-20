BKN

Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

Ім'яBKN

РейтингNo.846

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)1.27%

Циркуляційна пропозиція72,472,018.84924717

Максимальна пропозиція143,000,000

Загальна пропозиція143,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.5067%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум1.363698643727798,2024-03-28

Найнижча ціна0.07598068547152313,2023-10-20

Публічний блокчейнETH

ОписBrickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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