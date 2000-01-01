BILLIONVIEW

BILLIVERSE покликана розширити можливості творців та наблизити їх до своїх фанів та нових спільнот підписників. Ці різні культури, де творці веселі та зворушливі, можуть будувати реальні відносини зі своїми фанами на платформі та отримувати більше користі від контенту.

Ім'яBILLIONVIEW

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція500,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнAPTOS

ОписBILLIVERSE покликана розширити можливості творців та наблизити їх до своїх фанів та нових спільнот підписників. Ці різні культури, де творці веселі та зворушливі, можуть будувати реальні відносини зі своїми фанами на платформі та отримувати більше користі від контенту.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.