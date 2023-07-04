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BIGPANDA
BIGPANDA/USDT
0.00000001177
--
$
0.00
Макс 24г
0.00000001189
Мін 24г
0.00000001086
Обсяг 24г (BIGPANDA)
412.43B
Сума за 24 г (USDT)
4.63K
Макс 24г
0.00000001189
Мін 24г
0.00000001086
Обсяг 24г (BIGPANDA)
412.43B
Сума за 24 г (USDT)
4.63K
Графік K-Line
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
BIGPANDA
BIG PANDA focuses on its token utility as this is a community project. Strong emphasis on the monetization of the project through NFT, rewards, Play to earn and tokens value enhancement.
Огляд
Ім'я
BIGPANDA
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
10,000,000,000,000
Книга ордерів
0.00000000001
0.00000000001
0.0000000001
0.000000001
0.00000001
0.0000001
0.000001
Ціна(USDT)
(BIGPANDA)
(USDT)
0.00000001177
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Спотова
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Мейкер
0.00%
/ Тейкер
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